Drei junge Männer filmen am Ostermontag zwischen 16.05 und 16.15 Uhr mit ihren Handys auf einer Brücke an der L 527 bei Maxdorf den Verkehr auf der A 61. Ein 56-jähriger Radfahrer ist zu dieser Zeit auf dem dortigen Radweg unterwegs. Als er sich den jungen Männern nähert, dreht sich einer von ihnen um und nimmt laut Polizei anscheinend auch den Radfahrer auf. Dieser schlägt daraufhin dem jungen Mann im Vorbeifahren das Handy aus der Hand, weil er nicht möchte, dass Aufnahmen mit seiner Person veröffentlicht werden. Einen Tag später meldet sich der Radfahrer bei der Polizei und erstattet Selbstanzeige. Das Filmen an sich, teilen die Beamten mit, ist erlaubt, solange die Aufnahme nicht ohne Einverständnis der gefilmten Person veröffentlicht wird. Die Polizei Maxdorf bittet nun die drei jungen Männer, insbesondere den Geschädigten, sich zu melden. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.