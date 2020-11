Ein 60-jähriger Fahrradfahrer ist am Montag bei einem Unfall in Oggersheim leicht verletzt worden. Laut Polizei bog ein 58-Jähriger mit seinem Auto um 12.35 Uhr von der Ruchheimer Straße rechts in die Oderstraße ab. Dabei übersah er den querenden Radfahrer. Der 60-Jährige konnte zwar ausweichen, fuhr aber in der Folge gegen einen Ampelmast. Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.