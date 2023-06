Mit einer Softairwaffe hat ein Unbekannter am späten Donnerstagabend auf einen Radfahrer geschossen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 18-Jährige gegen 23.50 Uhr in der Edigheimer Straße (Oppau) unterwegs, als ihn von hinten ein Auto überholte. Der Beifahrer eines 19-jährigen Fahrers richtete die Waffe auf ihn und drückte mehrfach ab. Dabei wurde der Teenager leicht verletzt. Er konnte sich dennoch das Kennzeichen merken, womit der Fahrer gegen 1.40 Uhr am Freitag ausfindig gemacht werden konnte. In seinem Wagen fanden sich eine Softairwaffe und geeignete Munition. Der 19-Jährige räumte ein, das Auto gelenkt zu haben und die Waffe zu besitzen. Geschossen habe jedoch eine ihm namentlich nicht bekannte Person. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Ermittlungen zum Beifahrer dauern an.