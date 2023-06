Ein 26-jähriger Radfahrer hat am Mittwoch um 20 Uhr in der Schwetzingerstadt in Mannheim die Vorfahrt eines Transporters missachtet. Dieser erfasste den jungen Mann laut Polizei mit seiner Front. Der 26-Jährige prallte daraufhin offenbar mit dem Kopf gegen einen Begrenzungspfahl. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ins Lebensgefahr soll der Mann aber nicht schweben. Die Motorhaube des Transporters wurde durch die Kollision eingedrückt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.