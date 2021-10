Mit 4,3 Promille Alkohol im Blut hat die Polizei in der Nacht auf Samstag einen Radfahrer in der Ludwigshafener Innenstadt aus dem Verkehr gezogen. Eine Funkstreifenbesatzung im Bereich der Ludwigstraße war auf ihn aufmerksam geworden, weil er in der Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde bei dem 39-Jährigen mit bulgarischem Pass deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Angesichts des hohen Werts habe der Mann „erschreckend gefasst“ gewirkt, so die Polizei. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Fahrrad wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.