Gleich mehrere Unfälle, in die Radfahrer verwickelt waren, haben sich nach Polizeiangaben am Montag im Stadtgebiet ereignet. In Oppau stieß ein Rollerfahrer mit einem Auto zusammen. Einige Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 8.10 Uhr prallten zwei Fahrradfahrerinnen am Rathausplatz (Mitte) zusammen. Eine 45-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die andere Radfahrerin flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte oder den entstandenen Schaden in Höhe von 50 Euro zu kümmern. Über die Gesuchte ist lediglich bekannt, dass sie etwa 1, 70 Meter groß ist und langes blondes Haar hat. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.

Um 14.20 Uhr kam es in der Bismarckstraße (Mitte) zu einem Unfall, bei dem ein 20-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 51-jähriger Autofahrer übersah den Radler, als er die Fahrertür öffnete. Der 20-Jährige konnte nicht mehr bremsen, fuhr gegen die Tür und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Polizei rät zu „Holländischem Griff“

Laut Polizei lassen sich Unfälle durch unachtsam geöffnete Fahrzeugtüren mit einem einfachen Trick verhindern. Beim sogenannten Holländischen Griff wird die Tür jeweils mit der zu ihr abgewandten Hand geöffnet. Der Fahrer öffnet die Tür also mit der rechten, der Beifahrer mit der linken Hand. Durch diesen einfachen Handgriff drehe man sich automatisch zur Fahrbahn und könne von hinten kommende Fahrzeuge besser erkennen, so die Polizei.

Ein 68-jähriger Radfahrer ist laut Polizei am Montag um 17.10 Uhr bei einem Unfall in Edigheim verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Eine 88-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Wagen vom Ostring in Richtung Pfingstweide. Am Kreisverkehr an der Oppauer Straße überquerte der 68-Jährige die Straße und wurde vom dem Pkw erfasst. Der Mann stürzte und verletzte sich unter anderem am Kopf. Laut Polizei trug er keinen Helm.

Ein 63-jähriger Rollerfahrer ist laut Polizei am Montag um 7.40 Uhr bei einem Unfall in Oppau im Bereich der Friesenheimer Straße verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er stieß mit einem abbiegenden Auto eines 43-Jährigen zusammen.ier