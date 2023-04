Eine Straßenbahn hat laut Polizei einen 37-jährigen Fahrradfahrer erfasst, der am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Saarlandstraße (Süd) eine rote Ampel missachtete und über die Bahnschienen fuhr. Die anfahrende Straßenbahn erwischte demzufolge den Hinterreifen des Fahrrads, sodass der Mann stürzte. Dabei wurde er den Beamten zufolge leicht verletzt. Sowohl am Fahrrad als auch an der Bahn entstand leichter Sachschaden. Weil sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf einen Drogenkonsum des 37-Jährigen ergeben hätten, sei er mit zur Polizeidienststelle genommen worden. „Dort reagierte ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf THC und Amphetamin“, teilen die Beamten mit.