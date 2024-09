Ein 27-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Ludwigshafen leicht verletzt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach ereignete sich der Zusammenstoß an der Kreuzung Lagerhausstraße/Kaiserwörthdamm (Süd), als der Radfahrer vom Fahrradweg auf die Fahrbahn wechselte, um nach links abzubiegen. Dabei kollidierte er mit dem Auto eines 73-jährigen Mannes. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Schätzung der Polizei etwa 500 Euro.