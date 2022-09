Schwerst verletzt wurde am Montag ein Radfahrer, der am Montag unter eine Straßenbahn geraten war. Nach Angaben der Polizei soll der Mann gegen 10 Uhr versucht haben, in der Feudenheimer Straße die Schienen zu überqueren. Dabei wurde der 59-Jährige auf Höhe der Haltestelle Im Pfeifferswörth von der Bahn erfasst. Nach bisherigem Stand wurde er schwerstverletzt geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wegen der laufenden Unfallaufnahme kann es weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Zeugenhinweise an den Verkehrsdienst der Polizei Mannheim, Telefon 0621 174-4222.