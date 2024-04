Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der nach einem Unfall am Mittwoch gegen 21.30 Uhr in Mundenheim geflüchtet ist. Auf der Kreuzung Adlerdamm/Saarlandstraße stieß er mit einem Auto einer 70-Jährigen zusammen. Der unbekannte Radler soll das Ampelrotlicht ignoriert haben. Er stürzte über die Motorhaube und Windschutzscheibe des Pkw, setzte sich dann auf sein Rad und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Ob er verletzt wurde, ist unklar. An dem Auto der 70-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Radfahrer soll etwa 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.