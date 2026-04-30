Ein Radfahrer hat in Ludwigshafen-Oggersheim beim Vorbeifahren ein Auto touchiert und ist anschließend weitergefahren. Nach Angaben der Polizei fuhr eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Fritz-Lederle-Straße in Richtung Georg-Heieck-Straße, als ihr ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann mit kurzen Haaren und Bart entgegenkam und stürzte. Bevor die Fahrerin nach seinem Zustand fragen konnte, stieg der Mann auf sein Fahrrad und fuhr davon. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter 0621 963-24650.