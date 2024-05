Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin ist es am Freitagmittag um 15.34 Uhr im Mannheimer Quadrat M7 gekommen. Laut Polizeibericht befuhr der Radfahrer verbotswidrig den Bürgersteig aus Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Auf Höhe einer Apotheke fuhr der Radfahrer einer in gleicher Richtung laufenden Fußgängerin in den Rücken, woraufhin diese zu Fall kam. Ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern, setzte der Radfahrer seine Fahrt in Richtung Hauptbahnhof fort. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 1740.