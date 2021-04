Die Polizei sucht einen Mann, der am Freitag gegen 16.30 Uhr nach einem 38-jährigen Radfahrer geschlagen hat. Der 38-Jährige aus Ludwigshafen hielt mit seinem Fahrrad an einer Ampel in der Sternstraße. Während er auf das Grünlicht wartete, hielt ein Mann mit einem Rad neben ihm und fing an, den 38-Jährigen zu beleidigen. Zudem versuchte der Unbekannte, den 38-Jährigen mit den Fäusten ins Gesicht zu schlagen. Als ein Augenzeuge die Polizei verständigte, entfernte sich der Täter mit seinem Fahrrad. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.