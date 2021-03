Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Radfahrer ist es am Montag um 11 Uhr in der Leininger Straße (Gartenstadt) gekommen. Der 63-Jährige fuhr mit seinem Rad vom Fahrbahnrand auf die Straße und stieß mit einer 46-jährigen Autofahrerin zusammen, die auf der Straße wendete. Laut Polizei stürzte der Radfahrer und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 150 Euro.