Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag um 15.10 Uhr in der Steubenstraße in Mannheim einen Radfahrer zu Fall gebracht. Der 31-jährige Radfahrer und der Autofahrer waren beide in Richtung Lindenhof unterwegs, als der Autofahrer ohne Beachtung des Radverkehrs in die Straße „Freiheitsplatz“ (Almenhof) einbog. Der Radfahrer konnte durch eine Vollbremsung eine Kollision verhindern, stürzte jedoch und verletzte sich schwer an der Schulter. Er musste im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621 833970 zu melden.