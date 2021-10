Weil er einem Fahrradfahrer ausweichen musste, ist ein 29-Jähriger laut Polizei am Mittwoch um 21.30 Uhr in der Innenstadt gegen eine Fußgängerampel gefahren. Der Autofahrer war in der Heinigstraße in Richtung Pasadenaallee unterwegs. Ihm kam ein Radfahrer entgegen, der in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 29-Jährige nach rechts und fuhr in den Ampelmast. Der Radfahrer habe den Unfall laut Aussage des Autofahrers beobachtet, sei aber weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Auto wurde stark beschädigt. Hinweise an Telefon 0621 963-2122.