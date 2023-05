Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung vor drei Wochen von der Gartenstadt nach Maudach steht heute kurzfristig die nächste Ortsvorsteher-Radtour mit Eisgenuss auf dem Programm des Marketing-Vereins Ludwigshafen. Angesteuert werden diesmal die beiden Stadtteile Mundenheim und Rheingönheim.

Los geht's um 17 Uhr in Mundenheim mit der Begrüßung durch Ortsvorsteherin Anke Simon und einer ersten Kugel Eis am La Paga in der Mundenheimer Straße. Auf dem Weg in Richtung Rheingönheim wird an einer großen Solaranlage ein Zwischenstopp eingelegt, wo deren technischen Details erläutert werden.

Nächste Station ist das Römer-Kastell, wo Ortsvorsteher Wilhelm Wissmann und ein Eiswagen aus Rheingönheim die Radler erwarten. Die Länge der Tour beträgt etwa zwölf Kilometer. Bis zu 20 Fahrer können mit einem eigenen verkehrssicheren Rad an diesem kostenfreien Angebot teilnehmen.

Eine kurzfristige Anmeldung ist erforderlich bei der Tourist-Information, Telefon 0621 512035 oder per Mail an tourist-info@lukom.com. Weitere Kombi-Touren durch Stadtteile sind laut Marketing-Verein in Vorbereitung.