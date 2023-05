Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht auf Freitag (19. Mai) in einen Schrebergarten im Kleingartenverein „Im Kinkel“ (Maudach) eingedrungen. Eine Tür wurde mit einer Axt geöffnet, ein rotes Herrenfahrrad sowie zwei Kanarienvögel wurden gestohlen. Einer der Vögel hat weißes Gefieder, der andere gelbes. Die Axt wurde sichergestellt und wird nun auf möglichen Spuren untersucht. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 9632122.