Ein Busfahrer der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ist laut Polizei am Freitag zwischen 23.30 und 23.40 Uhr in der Innenstadt von einem unbekannten Radfahrer genötigt worden. Der Radler schnitt den Bus in der Wredestraße gleich mehrfach und zwang den 23-jährigen Fahrer zu Ausweichmanövern. An der Haltestelle „Wittelsbachplatz“ hielt der Bus. Dort wollte der Radler zusteigen. Es entzündete sich ein Streitgespräch zwischen dem Bus-und dem Radfahrer. Dann trat der Radfahrer wohl aus Zorn einer 55-Jährigen, Fahrgast im Bus, gegen ihr Knie. Im Anschluss verschwand er in unbekannte Richtung. Der Radler trug grüne Oberkleidung, blaue Unterbekleidung, ist etwa 30 Jahre alt, hat kurze Haare, einen Dreitagebart und fuhr ein blaues Rad. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.