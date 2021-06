In der Pranckhstraße (Süd) hat sich laut Polizei am Montag ein Disput zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin entzündet. Gegen 14 Uhr fuhr die 48-Jährige mit ihrem Pkw in Richtung Paul-Kleefoot-Platz. Plötzlich kam ihr der Radler entgegen, der entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war und ihr zuschrie, dass sie falsch in der Einbahnstraße fahre. Als die 48-Jährige ihm entgegnete, dass er in die falsche Richtung fahren würde, hielt der Radfahrer an, stieg ab und klopfte gegen die Autoscheibe der 48-Jährigen. Danach stellte er sein Rad vor das Auto der Geschädigten, ging erneut zu der Fahrerseite und klopfte immer fester mit der Faust gegen die Scheibe – bis diese zerbrach. Durch das herumfliegende Glas wurde die 48-Jährige leicht verletzt. Dann drohte der Unbekannte ihr noch, dass er sie umbringen würde und machte Bilder von ihr. Danach fuhr er mit seinem Rad davon. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.