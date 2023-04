Wegen des Vorwurfs des räuberischen Diebstahls muss sich ein Mann verantworten, der am Donnerstag versucht hat, Alkohol aus einem Supermarkt in der Maudacher Straße (Gartenstadt) zu stehlen. Laut Polizeibericht steckte der 45-Jährige drei Flaschen Alkohol im Wert von knapp 27 Euro in seinen Rucksack und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Als ein 21-jähriger Mitarbeiter des Markts ihn aufhalten wollte, stieß ihn der Dieb weg. Trotzdem konnte der Mitarbeiter den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.