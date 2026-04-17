Einen räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt meldet die Polizei. Demnach haben zwei Männer am Donnerstag gegen 14.30 Uhr Waren aus einem Supermarkt in der Gartenstadt gestohlen und sind geflüchtet. Ein Mitarbeiter hatte die Diebe im Kassenbereich bemerkt und forderte sie auf, stehen zu bleiben. Als die Täter davonliefen, nahm der Mitarbeiter die Verfolgung auf. Einer drehte sich um und schlug dem Verfolger ins Gesicht. Die Flucht setzte sich fort, bis eine weitere hinzugeeilte Person die beiden stellte. Einsatzkräfte brachten die Männer zur Dienststelle, beide erwartet ein Strafverfahren. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.