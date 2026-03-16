Die Verbandsgemeinde Maxdorf braucht einen neuen Ersten Beigeordneten. Michael Niederberger tritt zum 30. Juni 2026 auf eigenen Wunsch zurück. Nicht nur aus privaten Gründen.

Am 30. Juni 2026 ist Schluss. Wenn Michael Niederberger an diesem Tag das Maxdorfer Rathaus verlassen wird, ist seine Amtszeit als Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Maxdorf beendet. Wer jetzt genau aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass da etwas nicht stimmen kann. Denn die letzte Kommunalwahl war erst 2024 in Rheinland-Pfalz. Die nächste ist erst für Frühjahr 2029 vorgesehen.

Folglich verlässt Niederberger seinen Posten und damit auch die Verwaltung vorzeitig. Auf eigenen Wunsch. Er tritt von dem Posten zurück. Das hat er in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats dem Gremium eröffnet. Der Hauptgrund liegt im privaten Bereich, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Aufgrund des Gesundheitszustands seiner Frau sei der Gedanke schon seit geraumer Zeit in seinem Kopf herumgegeistert.

Finale Auslöser

Als finale Auslöser nennt der 65-Jährige allerdings „Anfeindungen und Anschuldigungen“, die gegen ihn gerichtet gewesen seien. Dazu noch den aus seiner Sicht nicht haltbaren Vorwurf der Vorteilsnahme. „Das tat weh“, sagt er. Von wem das alles kam, dazu will er sich nicht äußern. Namen möchte er nicht nennen. Aber am Ende habe ihn das in seinem Beschluss bestärkt, zurückzutreten.

„Es war keine einfache Entscheidung“, sagt Michael Niederberger. Bei der jüngsten Klausur der CDU habe er das den Kolleginnen und Kollegen mitgeteilt. Auch die Mitarbeiter seines Fachbereichs im Rathaus wüssten schon Bescheid. Und der Maxdorfer setzt noch einen drauf: „Ich ziehe mich komplett zurück aus der Lokalpolitik.“

Das Ehrenamt als Erster Beigeordneter habe, inklusive der Sitzungen abends, pro Woche etwa 20 Stunden Zeit gekostet. Zuständig ist Niederberger bis zu seinem Rückzug für das Ordnungsamt, Sozialamt, Gewerbeamt, Einwohnermeldeamt, Standesamt und den Partnerschaftsverein.

Mit 14 Jahren in die JU eingetreten

Im Ortsverband der Christdemokraten sei er noch Beisitzer. Doch auch für das Amt werde er nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn der Vorstand neu besetzt werde. „Ich werde aber nicht aus der CDU austreten“, betont er. Es gehe schließlich nicht um die CDU, es gehe um ein paar handelnde Personen. Mit 14 Jahren sei er in die Junge Union (JU) eingetreten, erinnert er sich.

Niederberger ist in der zweiten Legislaturperiode als Erster Beigeordneter Teil der Verwaltung im Maxdorfer Rathaus. „Als Erster Beigeordneter ist man Verwaltungsmensch. Man muss die Verwaltung vertreten, ohne parteipolitisch zu agieren“, betont Niederberger. Einen Wunschkandidaten für die Nachfolge habe er schon. Aber auch hier lässt er sich nicht aus der Reserve locken. Na ja, ein bisschen dann doch: „Im Moment kommen alle Beigeordneten aus Maxdorf. Es wäre doch gut, wenn mal jemand aus Birkenheide oder Fußgönheim den Posten innehätte“, sagt Niederberger. Damit würde man auch dem Konstrukt Verbandsgemeinde Rechnung tragen.

Das Vorschlagsrecht liegt in dem Fall bei der CDU-Fraktion. Deren Vorsitzende Martina Fickler sagte im RHEINPFALZ-Telefonat, dass sie von Niederbergers Rückzug überrascht worden sei. „Es sind persönliche Gründe. Das muss man dann akzeptieren“, sagt die Fußgönheimerin. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin laufe. „Das wird jetzt innerhalb der Fraktion beratschlagt und ganz offen diskutiert.“

Nachfolger soll am 9. Juni gewählt werden

Die Wahl der Nachfolgerin oder des Nachfolgers könnte dann am 9. Juni stattfinden. Dann findet die letzte planmäßige Sitzung des Verbandsgemeinderats vor den Sommerferien statt, informiert André Voges (parteilos), Bürgermeister der Verbandsgemeinde. Er umreißt schon mal grob das Anforderungsprofil: „Er oder sie muss gute kommunikative Fähigkeiten mitbringen. Und man braucht Erfahrung im Bereich Personalführung“, sagt Voges. Schließlich sei der Fachbereich drei, den Niederberger betreut, mit rund 20 Mitarbeitern der größte innerhalb der Verwaltung. „Und es ist auch der Fachbereich mit der größten Außenwirkung.“

Der Bürgermeister zeigt sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ nicht begeistert über Niederbergers Rückzug: „Es trifft mich. Aber ich verstehe die Beweggründe, die er mir gegenüber geäußert hat.“ Er habe immer sehr gut mit Niederberger zusammengearbeitet. Es sei immer ein offener und wertschätzender Umgang gewesen. Jetzt müsse man abwarten, wer von der CDU vorgeschlagen werde. Niederbergers Idee, jemanden aus Birkenheide oder Fußgönheim für den Posten zu nominieren, findet Voges „sehr gut. Das wäre ein tolles Symbol gegenüber den anderen Ortsgemeinden.“