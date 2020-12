Zu einem Unfall mit zwei Verletzten ist es am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der A 650 gekommen. Kurz vor dem Kreuz Oggersheim (Fahrtrichtung Ludwigshafen) hatte ein Auto eine Panne auf der linken Spur, ein weiteres Fahrzeug fuhr ungebremst in das Pannenauto hinein, wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilt. Beide Fahrer wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach aktueller Information fuhr auch noch ein dritter Wagen in die Unfallstelle. Die Bergungsarbeiten auf der linken Spur laufen noch, weshalb derzeit nur die rechte Spur genutzt werden kann. Laut Polizei kommt es zu einem Rückstau. Die Anschlussstelle Ruchheim ist aktuell gesperrt. Wir berichten weiter.