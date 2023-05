Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Faustballabteilung des TB Oppau hat es geschafft. Nach zwei Jahren Abstinenz wird das Team von Trainer Matthias Bog im kommenden Sommer wieder in der zweiten Liga an den Start gehen. Warum die Rückkehr so wichtig für die Abteilung ist und wie der TBO eine Wiederholung vermeiden will.

16 Jahre lang war der TB Oppau mit seiner Faustballabteilung – mit einer einjährigen Unterbrechung – Teil der zweiten Bundesliga im Feld. Im Sommer 2019 stieg die Mannschaft um Alexander