Die BASF hat am Standort Ludwigshafen eine neue Rückkühlanlage gebaut und in Betrieb genommen. Sie sorgt dafür, dass Kühlwasser wiederverwendet werden kann und das Chemie-Unternehmen weniger abhängig vom Rheinpegel ist. Denn, dass es in Sachen Wasserstand auch kritisch werden kann, zeigen die Erfahrungen von 2018.

Das war schon ein harter Sommer“, sagt Gerd Bohner im Rückblick auf 2018. Damals, als der Rheinpegel immer weiter sank und das Wasser im Fluss außerdem immer wärmer wurde. Beides war ein großes Problem für die BASF, weiß Bohner. Der 56-Jährige ist Betriebsleiter Wasserversorgung für den Standort Ludwigshafen. Denn für den Chemiekonzern wurde es nicht nur kritisch, weil Schiffe bei zu niedrigem Wasserstand nicht mehr wie gewohnt fahren und Güter an- und abliefern konnten. Die BASF ist eigenen Angaben zufolge jährlich auch auf rund 1,8 Milliarden Kubikmeter Kühlwasser angewiesen, davon 1,3 Milliarden Kubikmeter aus dem Rhein.

Das Nass wird in vielen Produktionsanlagen gebraucht und über drei unternehmenseigene Wasserwerke aus dem Fluss geholt. Doch bei einem sehr niedrigen Pegelstand kann der Konzern nur wenig Wasser aus dem Rhein entnehmen. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Produktion zurückgefahren werden muss. Auch zu warmes Wasser ist ein Problem, weil dann die Kühlwirkung in den Anlagen zu gering ist, wie Gerd Bohner erklärt. Denn nach dem Kühlen wird das – dann erwärmte – Wasser wieder in den Fluss zurückgeleitet. Und dabei darf es maximal 33 Grad warm sein. Kommt das Wasser also schon zu warm in der Anlage an, bleibt wenig Temperaturunterschied zum Kühlen. „Deshalb verlagern wir unseren Wassermix immer mehr auf Rückkühlanlagen“, sagt Bohner. Inzwischen würden schon 40 Prozent der Menge über Rückkühlung gedeckt. Und eine solche Anlage wurde Ende Mai neu in Betrieb genommen.

Wasser mehrmals zum Kühlen verwenden

Mit Rückkühlanlagen kann das Wasser mehrmals wieder- und damit erneut zum Kühlen verwendet werden, bevor es in den Fluss zurückgeleitet wird. Man ist auf den Rhein also nicht so stark angewiesen, was eben besonders in Zeiten von Niedrigwasser wichtig ist. Sechs dieser Anlagen gibt es inzwischen, die neueste mitgezählt. Sie fördert stündlich rund 20.000 Kubikmeter bereits genutztes Wasser aus einem Netz im Untergrund. Dieses wird auf 21 Meter Höhe gepumpt, rieselt anschließend in Tropfen herunter und kühlt im Luftstrom großer Ventilatoren ab. Verdunstungskühlung nennt sich das Prinzip.

Wenn man an einem heißen Sommertag davor steht, fühlt es sich angenehm frisch an. Ein lautes Rauschen ist zu hören. Den Laien erinnert das Ganze ein wenig an die Saline in Bad Dürkheim. Unten sammelt sich das nun tatsächlich bis zu neun Grad kühlere Wasser in einem Becken und wird per Pumpe erneut ins Kühlwassernetz eingespeist, das sich mit insgesamt 200 Kilometern Rohrlänge durchs Werk zieht. Von den sechs zentralen Rückkühlanlagen profitiert also der gesamte Standort.

Prinzip nicht neu, aber besondere Größe

Die Technologie sei eine bekannte und nicht speziell für die BASF entwickelt worden, sagt der Wasser-Experte. „Aber die Größenordnung ist schon enorm“, ergänzt er und zeigt auf Rohre mit 1,40 Metern Durchmesser. Mögliche Niedrigwasser in den Sommermonaten waren der Auslöser für den Bau der neuen Anlage und außerdem für die Optimierung älterer Rückkühlwerke, sagt Bohner. Ein weiterer Grund ist der wachsende Bedarf an Kühlwasser im Werk generell. „Wir haben auch untersucht, ein viertes Wasserwerk zu bauen“, sagt Bohner, „aber das wäre unwirtschaftlich“.

Die Rückkühlwerke laufen vollautomatisiert. Mit Simulationen wird der Bedarf errechnet und wie sie möglichst energiesparend arbeiten.

Dieser Tage liegt der Wasserstand des Rheins in Mannheim übrigens bei etwa zwei Metern. „Im Vergleich zu 2018 sind wir tiefenentspannt“, sagt Gerd Bohner, zu dessen Aufgabe auch der Blick auf den Stand des Flusses gehört. In Kaub – ein entscheidender Orientierungspunkt für die Binnenschifffahrt – ist er aktuell bei rund 1,30 Metern. Im Sommer 2018 lag er dort stellenweise weit unter einem Meter. Doch für die BASF ist es wichtig, auf Situationen wie die im Jahr 2018 vorbereitet zu sein.

Zur Sache: Niedrigwasser und die BASF

Damit die BASF besser für Niedrigwasser im Rhein gerüstet ist, hat das Unternehmen nicht nur die Kapazität der Rückkühlanlagen erweitert. Auch andere Maßnahmen wurden nach den Erfahrungen aus 2018 umgesetzt. So hat der Konzern ein Frühwarnsystem für Niedrigwasser mit einer Vorwarnzeit von sechs Wochen entwickelt. Außerdem arbeitet die BASF eigenen Angaben zufolge mit Experten der Bundesanstalt für Gewässerkunde zusammen, um Pegelvorhersagen zu verbessern. Denn in Sachen Rheinstand geht es nicht nur ums Kühlwasser. Bei niedrigem Wasserstand können Schiffe nicht mehr fahren und keine ein- und ausgehenden Transporte stattfinden. Deshalb seien vermehrt niedrigwassergeeignete Schiffe gechartert worden, heißt es von der BASF. Man entwickele ergänzend „einen BASF-eigenen Schiffstyp“, der für extremes Niedrigwasser ausgelegt ist. Auch sollen Ladestellen flexibler werden, um zwischen verschiedenen Verkehrsträgern zu wechseln.