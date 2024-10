Der Herbst sorgt im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage weiter für einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote ist im Oktober auf 6,8 Prozent gesunken.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, zu der neben Ludwigshafen auch Speyer, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis gehören, waren im Oktober 16.012 Personen arbeitslos gemeldet. Dies bedeutet einen Rückgang von 311 Personen im Vergleich zum Vormonat und einen Anstieg von 688 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosen verteilten sich wie folgt: Bei der Agentur für Arbeit Ludwigshafen waren 6281 Frauen und Männer registriert, 15 weniger als im Vormonat. Im Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen waren 9731 Personen gemeldet, 296 weniger als im September.

Arbeitgeber suchen Personal

Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der hiesigen Arbeitsagentur, bemerkt: „Trotz der anhaltenden schwachen Konjunktur zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin von seiner stabilen Seite. Arbeitgeber suchen nach wie vor Personal, wie die Meldungen neuer Stellen zeigen, deren Zugang den höchsten Oktoberwert seit fünf Jahren verzeichnet.“ Der Arbeitgeber-Service verzeichnete im Oktober 758 neue Jobangebote, 193 mehr als im Vormonat und 124 mehr als vor einem Jahr.

Arbeitslosigkeit in Ludwigshafen bei 9,4 Prozent

In der Stadt Ludwigshafen waren im Oktober 8932 Personen arbeitslos gemeldet, 139 weniger als im Vormonat und 313 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 9,4 Prozent. Im Geschäftsstellenbezirk der Agentur für Arbeit Frankenthal waren es 2412 Personen, 40 weniger als im Vormonat und 194 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. Bei 4,9 Prozent lag die Arbeitslosenquote laut Arbeitsagentur in Speyer (Vormonat: 5,0 Prozent). Mit 2799 Personen waren 76 weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat und 104 mehr als vor einem Jahr. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Quote bei 4,1 Prozent. Im Agenturbezirk Mannheim blieb die Arbeitslosenquote unverändert bei 7,6 Prozent.