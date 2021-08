Einem 27-jährigen Germersheimer hat die Polizei am Sonntag im Stadtteil Süd die Weiterfahrt mit seinem 3er-BMW untersagt. Um 8.30 Uhr fiel einer Streife das Auto in der Mundenheimer Straße auf. Die Rückfahrleuchten waren mit schwarzer Farbe übermalt. Außerdem war das Fahrzeug tiefergelegt. Dadurch schleiften die Reifen an den Radhausschalen, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Für den 27-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.