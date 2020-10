Die Röntgenstraße in Mannheim, die zwischen der Uni-Klinik und der alten Brauerei verläuft, wird laut Stadt wohl bis Mitte nächster Woche auf der stadteinwärts führenden Spur gesperrt sein. Grund ist ein Wasserrohrbruch. Das hat die Stadtverwaltung in Mannheim am Donnerstagabend mitgeteilt. Seit 15 Uhr sei die Straße dicht, hieß es. Eine Umleitung sei ausgeschildert: Von Feudenheim kommend ab der Dudenstraße bis zur Käfertaler Straße über die Zielstraße bis zur Friedrich-Ebert-Straße.