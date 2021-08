Wo in Oggersheim fünf neue Mehrfamilienhäuser gebaut werden sollen, waren einst die Römer unterwegs. Das zeigen Funde der Landesarchäologie an der Adolf-Diesterweg-Straße. Die beiden Gräber aus dem zweiten Jahrhundert werden vermutlich nicht die letzten Entdeckungen sein.

Entscheidende Hinweise liefern die Grabbeigaben. Die beiden Menschen, die einst auf dem Gebiet des heutigen Oggersheim bestattet wurden, liegen dort schon seit dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Von einem ist noch das Skelett übrig, im anderen Fall handelt es sich um eine Brandbestattung – zu sehen sind Knochenreste und besagte Grabbeigaben, darunter neben einem Glasgefäß auch mehrere Keramikschalen. Form, Material und Aufbereitung des Tons zeigen laut David Hissnauer eindeutig: Hier handelt es sich um römische Funde.

Archäologische Verdachtsfläche

Hissnauer ist Gebietsreferent bei der landesarchäologischen Außenstelle Speyer. Seit Anfang September gräbt ein Archäologenteam dort, wo die Wohnungsbaugesellschaft GAG ab Anfang 2021 fünf Gebäude mit 84 neuen Mietwohnungen errichten wird: an der Adolf-Diesterweg-Straße hinter dem Oggersheimer Friedhof. Schon seit einiger Zeit wird an der benachbarten städtischen Kita gebaut. Und weil es auch dort bereits Funde gab, galt das rund 14.000 Quadratmeter große Nachbar-Areal von Anfang an als „archäologische Verdachtsfläche“.

Das Team vor Ort besteht vor allem aus Heidelberger Archäologie-Studenten. Nachdem der Oberboden großflächig entfernt wurde, beginnen sie an den interessanten Stellen mit der Feinarbeit. Verfärbungen im Boden weisen darauf hin: Hier könnte etwas liegen. So wie das GAG-Bauvorhaben in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt ist, gehen auch die Archäologen vor: Baufeld für Baufeld. Denn: „Es kann sein, dass wir hier noch arbeiten, während der Bau schon beginnt“, erklärt Hissnauer. Bis 10. November wollen die Archäologen die erste Fläche freigeben. Dort soll eine Erschließungsstraße für die Neubauten entstehen. Insgesamt werde man wohl bis März 2021 hier sein, sagt der 40-Jährige.

Auch mehrere neuzeitliche Funde

Bislang habe es hauptsächlich neuzeitliche Funde gegeben, berichten Hissnauer und der 30-jährige Grabungsleiter Harald Wintermantel beim Rundgang. Dazu gehören Keramik, Eisennägel und Rübenmieten – flache Gruben, die für die Lagerung von Zuckerrüben ausgehoben wurden. Und dann stießen sie dort, wo später die ersten Häuser stehen sollen, auf die beiden wesentlich älteren Bestattungen.

„Es sah erst aus, als wäre es nur ein einziges Grab“, sagt Wintermantel. Doch dann fand das Team direkt neben einer Brandbestattung mit zahlreichen Beigaben auch noch die Körperbestattung. Das Besondere: „Der Verstorbene wurde auf dem Bauch hineingelegt. Das ist ungewöhnlich.“ Auch dass beide Bestattungsformen nebeneinander auftauchen, komme nicht häufig vor. Mit Deutungen halten sich die beiden Experten vor Ort aber noch zurück. In den meisten Fällen würde die Auswertung im Nachhinein an Fachstudenten vergeben.

Ziel: das Historische erhalten

Es gehe der Landesarchäologie auch gar nicht vorrangig darum, Dinge auszugraben, betont Hissnauer. Das Ziel sei der Erhalt im Boden. „Für spätere Generationen sollte so etwas noch da sein“, sagt er und ergänzt: Man wisse heute auch nicht, wie lange es überhaupt noch notwendig sein wird, zu graben. Vielleicht gebe es irgendwann ausgereifte technische Methoden, die auch ohne Eingriff einen guten Einblick in den Boden möglich machen. Wenn aber aktuell ein Bauprojekt anstehe, bei dem die Funde im Boden nicht erhalten werden können, würden diese – wenn möglich – gesichert.

Auch die Wohnungsbaugesellschaft verfolgt gespannt, was auf der Fläche gefunden wird. Die Kosten für die archäologischen Grabungen kommen laut GAG-Sprecherin Constanze Kraus aus Landes-Fördermitteln des Exwost-Programms (Experimenteller Wohnungs- und Städtebau). Die spannende Frage für Harald Wintermantel und seine Kollegen ist nun: „Finden wir hier weitere Bestattungen?“ Unwahrscheinlich sei das nicht, sagen sie.