Der Winter ist da, der Stadtraumservice Mannheim allerdings auch bereit für den Winterdienst. Die Lager sind gefüllt, die Fahrzeuge startklar: 1000 Tonnen Streusalz und 50 Tonnen Splitt lagern im Betriebshof der Stadtreinigung. Weitere 2000 Tonnen Salz können kurzfristig beim Lieferanten abgerufen werden. Die aktuelle Witterungslage könnte das bald erforderlich machen. „Bereits seit 1. November stehen wir im ständigen Kontakt mit dem Wetterdienst und analysieren die Daten der Glättemeldeanlage auf der Kurt-Schumacher-Brücke“, erklärt Betriebsleiter Markus Roeingh. Die ersten Einsätze seien mittlerweile erfolgt, wobei vor allem die Brücken kontrolliert wurden. Neben Fahrzeugen und Streugut stehen 220 Mitarbeiter in Bereitschaft. Bei Bedarf sollen die Streufahrzeuge auch rund um die Uhr im Einsatz sein. „Dennoch bitten wir um Verständnis, dass wir uns bei starkem Schneefall auf verkehrswichtige Straßen, Brücken und Kreuzungsbereiche konzentrieren müssen“, sagt Werner Knon, Abteilungsleiter Winterdienst. Grundsätzlich könne es trotz des Einsatzes der Räumfahrzeuge deshalb zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Die Stadt appelliert daher an die Autofahrer, die Geschwindigkeit an die Wetterverhältnisse anzupassen, möglichst die geräumten Straßen zu nutzen und, falls noch nicht geschehen, Winterreifen aufzuziehen.