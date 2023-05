Eine 82-Jährige haben Unbekannte am Samstagnachmittag in der Neckarstadt zu Boden gestoßen und beraubt. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte das Duo die Seniorin gegen 16 Uhr in der Hochuferstraße, Höhe Landwehrstraße, von hinten attackiert. Durch den Sturz zog sich die Frau blaue Flecken und eine Platzwunde am linken Auge zu. Die beiden Täter entrissen ihr die schwarze Umhängetasche, mit der sie flüchteten. Ihre Beute: 800 Euro Bargeld. Zeugenhinweise an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon 0621 174-4444.