Nachdem sie am Montag kurz vor 20 Uhr einen Pullover im Wert von rund 90 Euro aus einem Bekleidungsgeschäft in der Rhein-Galerie gestohlen hatten, sind zwei Männer laut Polizei von einem Sicherheitsmitarbeiter angesprochen und festgehalten worden. Um ihre Beute zu sichern und mit dieser zu flüchten, kam es zu einem Gerangel mit dem Angestellten. Einem der beiden Männer gelang dabei ohne Beute die Flucht. Den anderen, einen 19-Jährigen, konnte der Sicherheitsmitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.