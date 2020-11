In der Ludwigshafener Ludwigstraße hat ein 21-jähriger Speyerer am späten Samstagabend versucht, eine Colaflasche aus dem Fahrradkorb einer 49 Jahre alten Ludwigshafenerin zu stehlen. Die Frau hatte dort zuvor im Supermarkt eingekauft und war gerade dabei, ihre Einkäufe im Fahrradkorb zu verstauen. Laut Polizei hat der Mann der Frau unvermittelt gegen den Kopf geschlagen, als sie sich zu ihm umdrehte, ebenfalls nach der Flasche griff und ihn aufforderte, die Colaflasche im Korb zu lassen. Ein unbeteiligter Zeuge habe den 21-Jährigen und seinen gleichaltrigen Begleiter aus Worms, der nicht an der Tat mitwirkte, von der Frau getrennt, bis die Polizei die Männer festnehmen konnte. Beide Männer waren laut Polizei mit 1,63 und 2,41 Promille „erheblich alkoholisiert“. Sie wurden für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen. Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.