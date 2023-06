Nachdem ein 47-Jähriger aus Heidelberg laut Polizei am frühen Samstagabend in einem Elektrofachgeschäft im Hedwig-Laudien-Ring (Oggersheim) einen Laptop entwendet hatte, flüchtete er zunächst zu Fuß mit dem Diebesgut. Einem Mitarbeiter des Markts gelang es, den Flüchtenden zu stellen. Bevor dieser die Beute wieder an sich nehmen konnte, schlug ihm der 47-Jährige jedoch in den Bauch und türmte erneut. Schließlich stellten ihn die hinzueilenden Polizeibeamten. Den 47-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Vorgeworfen wird ihm räuberischer Diebstahl.