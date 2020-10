Gegen einen 45-Jährigen ist Haftbefehl erlassen worden, weil er einen schweren räuberischen Diebstahl und eine schwere räuberische Erpressung begangen haben soll. Dem Mann wird vorgeworfen, am frühen Abend des 26. September in einer Tankstelle eine Flasche Alkohol in seine Tasche gesteckt zu haben, ohne diese zu bezahlen. Eine Angestellte hatte dies jedoch bemerkt und sprach den Mann darauf an. Daraufhin habe er auf den Griff einer Pistole gedeutet. Die Angestellte ließ den Mann daraufhin ziehen. Außerdem soll er wenige Stunden später ein Ehepaar im Stadtteil Gartenstadt an dessen Haustür mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben. Dann soll er mit 200 Euro geflohen sein. Der Verdächtige wurde einige Tage später festgenommen. Mittlerweile wurde er in nein Gefängnis gebracht, weil den Behörden zufolge Fluchtgefahr besteht. Inwieweit es sich bei den verwendeten Pistolen um scharfe Schusswaffen oder Attrappen gehandelt hat, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim.