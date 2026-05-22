Ein Mann hat am frühen Freitagmorgen im Ludwigshafener Stadtteil West eine Tankstelle überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat der Unbekannte gegen 5.30 Uhr die Shell-Tankstelle in der Valentin-Bauer-Straße (Ecke Walkürenstraße) und bedrohte eine Angestellte an der Kasse mit einem Messer. Die Frau händigte dem mit einem Schal vermummten Räuber Bargeld aus, der daraufhin zu Fuß flüchtete. Der Unbekannte war etwa 1,60 Meter groß und hatte kurze schwarze, lockige Haare. Zeugen sahen ihn vor der Tat auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Hinweise auf den Täter nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621 963 23312 entgegen.