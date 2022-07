Raubüberfall auf ein Hotel in den L-Quadraten: Mit einem Messer hat ein Unbekannter am Dienstag gegen 18.20 Uhr eine 31 Jahre alte Angestellten bedroht und Bargeld gefordert. Mit einem hohen dreistelligen Betrag floh der Mann danach in Richtung Kaiserring. Die Frau blieb laut Polizei unverletzt. Fahndungsmaßnahmen sind bislang ergebnislos geblieben. Der Täter soll 1,80 bis 1,90 Meter groß sein und eine gebräunte Haut, schwarze gegelte Haare und dunkle Augen gehabt haben. Er trug einen weißen Mund-Nasenschutz, kurze helle Hose, ein weißes T-Shirt ohne Aufdruck und Badeschuhe der Marke „Nike“. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0621 174 4444.