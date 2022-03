Ein mysteriöses Flugobjekt hat mehrere Ludwigshafener Bürger am Dienstag beschäftigt – und die RHEINPFALZ-Lokalredaktion in der Folge auch. Sowohl eine Leserin aus dem Stadtteil Süd als auch ein Leser aus Rheingönheim haben sich gemeldet. Sie berichten, dass zwischen 11.15 und 12.30 Uhr ein dunkler Hubschrauber auffällig tief, langsam, lange sowie nach Leserangaben „kreuz und quer“ über die beiden Stadtteile sowie über Mundenheim geflogen sei. Auch über der Parkinsel und entlang des Rheins war er zu sehen. Was besonders seltsam scheint: An einem Seil, das am Hubschrauber hing, sei ein größerer, länglicher Gegenstand befestigt gewesen. Anderen Berichten zufolge war das Teil an der Hubschrauber-Kufe festgemacht. Die Augenzeugen sind sich da nicht einig. Um was es sich bei dem Gegenstand handelte? Nicht zu identifizieren. Ebensowenig eine erkennbare Aufschrift auf dem Flugobjekt, die seine Herkunft erklären könnte.

Auch Flugsicherung weiß nichts

Um einen klassischen Rettungs- oder Polizeihubschrauber handelte es sich schon der Farbe nach jedenfalls nicht, was auch die Polizei auf Nachfrage bestätigt. „Bei uns ist nichts über den Hubschrauberflug bekannt“, teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz mit, ergänzt aber, dass auch sie von dem Hubschrauber gehört habe. Dann verweist sie an die Deutsche Flugsicherung. Doch auch dort ist man einigermaßen ratlos. „Bedauerlicherweise kann ich zur Aufklärung rund um den Hubschrauberflug nichts weiter beitragen. Mir liegen bis jetzt keinerlei Daten dazu vor“, teilt ein Sprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Es scheint ein Rätsel zu bleiben. Sachdienliche Hinweise zu Herkunft oder Zweck des Hubschraubers werden in der Lokalredaktion Ludwigshafen gerne entgegen genommen.