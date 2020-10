Es bleibt dabei: Die Grünen in Ludwigshafen geben ein rätselhaftes Bild ab. Bisher gab es keinerlei Anzeichen einer Annäherung zwischen den beiden zerstrittenen Lagern. Umso überraschender ist daher, dass der aktuelle Kreisvorstand das Parteiausschlussverfahren gestoppt hat. Weitere Informationen? Fehlanzeige. Sind Konstantin Fröhlich und Tenko Glenn Bauer doch zum Schluss gekommen, dass sich Raik Dreher und Petra Mazreku nicht parteischädigend verhalten haben? Wenn ja, was wird dann aus den gespaltenen Fraktionen? Man kann nur spekulieren – und sicher sein, dass Dreher und Mazreku weiter auf einen „richtigen Freispruch“ drängen werden. Oder ist es nur ein Versuch, bis zur Landtagswahl Ruhe in den Laden zu bekommen?