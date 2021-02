Ein großes Fest mit dem Ensemble hätte die letzte Aufführung des Musicals „Hair“ im Capitol werden sollen. Die Eigenproduktion ist seit September 2015 mit großem Erfolg gelaufen. Jetzt wurde selbst der Ersatz-Abschluss anders als geplant. Doch es wurden auch Rätsel aufgeklärt, von Nacktszenen und einem Hemd in „falscher“ Farbe.

„Musical ist für viele Leute ein Bühnenwerk, bei dem Darsteller ohne erkennbaren Grund plötzlich zu singen anfangen“, erklärt Georg Veit, der Hausregisseur des Capitols, der auch „Hair“ inszeniert hat. Und liefert sofort den Grund dafür, nämlich dass die Musik und der Gesang oft das beste Mittel seien, die innersten Gefühle der Charaktere zum Ausdruck zu bringen. Gerade mal fünf Capitoler stemmten im Live-Steam einen „Best of Musical“-Abend, der Stücke aus verschiedenen Werken präsentierte. Veit moderierte und stellte für die Stücke den Zusammenhang zur Musicalhandlung her.

Kurzfristig eingesprungen

Eigentlich sollte ja eine Art „Best of Hair“ als Konzert im leeren Capitol stattfinden. Doch dann kamen Krankheit und Quarantäne dazwischen, erklärte Sascha Krebs den 400 Zuschauern. So reduzierte sich das Vorhaben noch weiter – und das Programm musste umgestrickt werden. Die anderen Darsteller grüßten per Videoschalte. Auf der Bühne waren vom Hair-Ensemble neben Sascha „mit den langen Haaren“ Krebs noch Sascha „mit den langen Beinen“ Kleinophorst und Zodwa Selele übrig geblieben. Am Klavier saß Marcos Padotzke. Der erfuhr gerade mal am Tag vorher, dass er gebraucht werde. Und er spielte gut zwei Stunden Programm mehr oder minder vom Blatt, beziehungsweise aus einem dicken Ordner.

„Niederschmetternde Situation“

Georg Veit beschrieb die Situation als „niederschmetternd“. Aber er formulierte auch den unbeugsamen Willen von Haus und Ensemble: „Solange auch nur einer hier eine Stimme hat, so lange werden wir für Sie singen.“ Zu hören gab es Stücke aus „Tarzan“, „König der Löwen“, „Les Misérables“ und „Jesus Christ Superstar“; begonnen hat der Abend mit „Aquarius“, dem bekanntesten Stück aus „Hair“. Im letzten Drittel des Abends ging es dann wieder um die Capitol-Produktion. Und die Darsteller konnten den Regisseur endlich mal fragen, was sie schon immer wissen wollten.

Etwa warum es im Capitol die berühmt-berüchtigten Nacktszenen nicht gab. „Ich hatte die Szene damals nicht verstanden und als reine Provokation gesehen, die heute nicht mehr zeitgemäß ist“, erklärte Veit. Heute jedoch sehe er, dass die Szene auch Bedeutung transportiert, nämlich von authentisch und verletzlich sein. Dass die Dialoge in Deutsch, die Songs in Englisch waren, hatte einen einfachen Grund: „Weil’s besser klingt“, sagte Veit und fügte an, dass übersetzte Texte oft etwas bemüht wirken und der Klang der Worte nicht so gut zur Musik passe. Sascha Krebs, der zuvor schon andere Hair-Inszenierungen gespielt hatte, musste sich bei einem Streit um ein Hemd und dessen Farbe immer besonders konzentrieren. Das sei nämlich immer gelb – war aber im Capitol rot. Da musste auch Veit nachdenken. Er vermutete, dass es mit der Farbe des Hintergrunds zu tun hatte.