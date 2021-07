Ein brennendes Auto im Stadtteil Käfertal ist Polizei und Feuerwehr am Samstagabend gemeldet worden. Laut Polizei ging es am Fahrbahnrand der Maikammerstraße gegen 23.30 Uhr in Flammen auf und wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch rasch löschen und so ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude und Vegetation verhindern. Die Ursache für den Brandausbruch sei derzeit noch unklar, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Es werden keine Angaben gemacht, ob der Fahrzeughalter bereits ermittelt ist. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444 zu melden.