Weltweite Berühmtheit erlangte der Brasilianer Alex Senna durch seine Wandbilder, von denen eines nun das Freilichtmuseum Stadt.Wand.Kunst in Mannheim bereichert. Dabei hat er einen besonderen Stil entwickelt, denn er ist farbenblind.

Einen großen Namen bekam er schon in die Wiege gelegt. Der Ruhm, den sein Landsmann Ayrton Senna zu Lebzeiten als Pilot in der Formel Eins errang, wurde Alex Senna jedoch nicht am Steuer eines Rennsportwagens