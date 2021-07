Laut Verwaltung beträgt die Corona-Impfquote in Ludwigshafen für vollständige geimpfte Stadtbewohner ab 18 Jahren 50,9 Prozent (Stand 19. Juli). Eine Injektion haben bisher 60,3 Prozent der erwachsenen Bevölkerung erhalten, teilte ein Rathaussprecher auf Anfrage mit. Für das Landesimpfzentrum in der Walzmühle in Süd bezifferte er die Anzahl der Erstimpfungen auf 42.153, die Anzahl der Zweitimpfungen auf 34.153 (Stand 22. Juli). Zu diesen Zahlen müssten die Impfungen in Einrichtungen, bei Sonderaktionen und bei Hausärzten hinzugezählt werden. Darüber liegen keine offiziellen Zahlen vor.