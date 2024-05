Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Andreas Rennig (SPD) will als amtierender Ortsvorsteher in der Gartenstadt in die zweite Amtszeit gehen. Doch es gibt fünf Kontrahenten, die ihrerseits am Ende ebenfalls gerne die Nase vorn haben wollen. Für die Bürgerinnen und Bürger gibt es parteipolitisch gesehen bei der Kommunalwahl am 9. Juni also jede Menge Auswahl.

Einstimmig haben die Mitglieder des SPD-Ortsvereins auch für die kommende Ortsvorsteherwahl Andreas Rennig