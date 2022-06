Die Polizei sucht Zeugen nach einer Schlägerei am Montagnachmittag im Oggersheimer Josef-Queva-Park. Kurz vor 17 Uhr spitzte sich gegenüber des dortigen Supermarkts eine Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und zwei weiteren Männern zu. Danach ließ der Radler sein blaues Hercules-Bike sowie seine Sporttasche zurück und entfernte sich in Richtung des Hans-Warsch-Platzes. Die anderen beiden Männer stiegen auf ihre im Park abgestellten E-Bikes und verließen den Park in Richtung Frankenthaler Straße. Da die Identitäten der drei Beteiligten nicht bekannt sind, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim zu melden: per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0621 9632403.