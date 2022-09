Mit einer Mahnwache auf dem Paradeplatz will die queere Community am Sonntag, 18 Uhr, an den jungen Trans-Mann erinnern, der am Freitag an den Folgen einer Attacke auf dem Münsteraner Christopher Street Day gestorben ist. Dazu hat ein Bündnis aufgerufen, zu dem unter anderem der Transtreff und die Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti) zählen.

In letzterer ist auch Ilka Kaufmann aktiv. Mit der Mahnwache solle auch ein Zeichen gesetzt werden gegen „transfeindliche Gewalt und für die Gleichbehandlung von trans und queeren Menschen, auch vor dem Gesetz“, erklärte die Mannheimerin.