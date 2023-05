Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Céline Bouvier ist die bekannteste, aber nicht die einzige Dragqueen der Quadratestadt. Das sieht man am queeren Christopher Street Day und nun noch eingehender in einer fünfteiligen Doku-Serie im SWR-Fernsehen. „Drags of Monnem – Mannheims König:innen ungeschminkt“ feierte im Cineplex N7 große Premiere. Mit einem ganz besonderen Ehrengast.

Im größten Saal des größten Mannheimer Kinos, das bis vor Kurzem noch Cinemaxx hieß, ging es bei dieser Uraufführung ebenso bunt zu, wenn nicht noch