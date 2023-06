Hunderte Familien sind am Freitagnachmittag der Einladung zu einem bunten Quartiers- und Schulfest rund um die Erich-Kästner-Schule in der Innenstadt gefolgt.

Im Hof der Grundschule gab es zahlreiche Spielstationen und ein Büfett mit internationalen Speisen. In der Bahnhofstraße, die für den Verkehr gesperrt war, bildeten sich lange Schlangen an einer Popcornmaschine und vor der Hüpfburg. Christine Jungmann erfreute sich an dem bunten Treiben: „So sind wir“, sagte die stellvertretende Leiterin der größten Grundschule in Rheinland-Pfalz.

Jungmann informierte auch über das Ergebnis des Spendenlaufs der Schule zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien Ende Mai im Südwest-Stadion. „Insgesamt sind unsere Schüler 3300 Kilometer gelaufen, das reicht dann schon bis zum Erdbebengebiet. Der Erlös sind 10.042,86 Euro, die jeweils zur Hälfte an den Freundeskreis Ludwigshafen-Gaziantep und an ,Ärzte ohne Grenzen’ gehen.“

Am Mittwoch, 28. Juni, haben die Drittklässler der Kästner-Schule ihren großen Tag: Um 19 Uhr werden 150 Schüler gemeinsam mit Musikern der Staatsphilharmonie ein Tanztheaterstück unter dem Titel „Odyseus“ auf der Bundesgartenschau in Mannheim aufführen. „Die Schüler haben ein halbes Jahr lang jede Woche dafür geprobt, sagt Jungmann.“