Die Jahresabrechnungen der Energieversorger stehen vor der Tür. Dies nimmt die Quartiersarbeit Mundenheim-West der Ökumenischen Fördergemeinschaft (ÖFG) zum Anlass, um in Kooperation mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz für Donnerstag, 25. Juli, 15 bis 17 Uhr, interessierte Bürger zu einer Infoveranstaltung mit dem Thema „Energiekosten sparen“ ins Haus der Begegnung, Wachtenburgstraße 3a (ehemals Flurstraße), einzuladen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, allerdings auf 25 Teilnehmer begrenzt. Anmeldung unter Telefon 63718923 oder per E-Mail an hdb@foerdergemeinschaft.de.